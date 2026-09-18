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Михайлов день: как примириться с родными 19 сентября

Михайлов день: как примириться с родными 19 сентября

Как правильно провести праздник «братчин»Midjourney19 сентября православный мир вспоминает Михайлово чудо — событие, когда архангел Михаил защитил храм в Хонех от гибели.

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