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Матч «Зенит» – «Спартак» посетили 51813 зрителей

Матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» посетило более 50 тысяч зрителей. В матче заключительного тура группового этапа Фонбет Кубка России «Зенит» принимал «Спартак».

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