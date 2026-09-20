Наставник ХК «Барс» после победы над «Ижсталью» проголосовал на выборах

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс» Главный тренер казанского «Барса» Александр «Степа Татарин» Степанов сразу после победы своих подопечных над «Ижсталью» в мачте Всероссийской хоккейной лиги проголосовал на выборах Государственной Думы ФС РФ IX созыва.
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