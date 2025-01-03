Добавили прав. Перевозить животных в поездах стало дешевле и проще

Еще один шаг к гуманизации перевозок животных по железным дорогам России был сделан спустя почти год после трагической гибели кота Твикса, которая в очередной раз остро поставила вопрос об отношении к животным.
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