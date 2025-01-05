Аль-Духайль – ФК Катар – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат Катара, 12 января 2025

В воскресенье, 12 января, сыграют Аль-Духайль и ФК Катар в рамках Чемпионата Катара по футболу. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.