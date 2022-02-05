Очередные этнические инциденты лишь следствия ментально-культурной деградации части "россиян".

(наша реальность, наконец-то, избавляется от наследия советской толерантности и межэтнические отношения приобретают свою истинную сущность, когда естественная разница интеллектуально-культурного уровня компенсируется гражданскими правами и их равенством внутри нынешнего российского общества, ну, и вот только не надо насчет шовинизма и разжигания межнациональной розни, а давайте говорить прямо и без всяких заумствований от лукавого) Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся.