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Очередные этнические инциденты лишь следствия ментально-культурной деградации части "россиян".

Очередные этнические инциденты лишь следствия ментально-культурной деградации части "россиян".

(наша реальность, наконец-то, избавляется от наследия советской толерантности и межэтнические отношения приобретают свою истинную сущность, когда естественная разница интеллектуально-культурного уровня компенсируется гражданскими правами и их равенством внутри нынешнего российского общества, ну, и вот только не надо насчет шовинизма и разжигания межнациональной розни, а давайте говорить прямо и без всяких заумствований от лукавого) Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся.

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