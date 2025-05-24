Watch: Army Suspends Rangers After They Fired Blanks Near Crowded Florida Beach New viral video has emerged showing an incident near a beach and popular tourist island spot off Florida, which the US Army is now investigating.
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