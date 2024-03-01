Пленный ВСУ рассказал о провале операции по высадке со скоростных лодок

РИАМО - 1 мар. Боец 73-го морского центра специальных операций ВМС Украины старший матрос Евгений Горин, который попал в плен при попытке подразделения ВСУ высадится со скоростных лодок на Тендровскую косу, рассказал о том, что операция не удалась, сообщат пресс-служба Минобороны РФ.