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Пленный ВСУ рассказал о провале операции по высадке со скоростных лодок

Пленный ВСУ рассказал о провале операции по высадке со скоростных лодок

РИАМО - 1 мар. Боец 73-го морского центра специальных операций ВМС Украины старший матрос Евгений Горин, который попал в плен при попытке подразделения ВСУ высадится со скоростных лодок на Тендровскую косу, рассказал о том, что операция не удалась, сообщат пресс-служба Минобороны РФ.

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