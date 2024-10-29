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Курские новости

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В Курске предложили перенести празднование Дня города

В Курске предложили перенести празднование Дня города

По словам депутата облдумы Владимира Федорова, в августе погода более подходит для торжества, нежели в сентябре, да и традиционный сентябрьский Крестный ход с иконой «Знамение» не будет омрачен другими светскими мероприятиями, неподходящими по духу.

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