Казанда көчле яңгыр явып узды

Казан үзәгендә көчле яңгыр явып узды, дип хәбәр иттеләр «Татар-информ»га шаһитлар. Яндекс сервисы мәгълүматлары буенча һава торышы, хәзерге вакытта явым-төшем шәһәрнең Яңа Савин районында һәм өлешчә Авиатөзелеш районында күзәтелә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии