Вся.рф

181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Колесников
    Все лаконично и точно! Поддерживаю!"Янки, вон с Укра...
  • Сергей Дмитриев
    ...Были ли ЧП при этих купаниях?За ночь в проруби...
  • Валерий Зобнин
    Все эти,заигрывания с пенсионерами,в этом году, со стороны Думы,ВВ и т.д.Это, всего лишь попытка,заручится поддержкой...Спикер Госдумы Вя...

Герои мультсериала "Простоквашино" будут учить россиян финграмотности

Герои мультсериала "Простоквашино" будут учить россиян финграмотности

Герои мультсериала "Простоквашино" будут учить россиян финансовой грамотности. Как сообщили в пресс-службе Минфина РФ, первая специальная серия уже создана студией "Союзмультфильм" и Центром финансовой грамотности НИФИ при поддержке министерства.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх