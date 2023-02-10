Герои мультсериала "Простоквашино" будут учить россиян финграмотности

Герои мультсериала "Простоквашино" будут учить россиян финансовой грамотности. Как сообщили в пресс-службе Минфина РФ, первая специальная серия уже создана студией "Союзмультфильм" и Центром финансовой грамотности НИФИ при поддержке министерства.