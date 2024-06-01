Одна из крупнейших немецких партий подверглась масштабной кибератаке

DPA: ресурсы Христианско-демократического союза Германии подверглись кибератаке Оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) Германии подвергся масштабной кибератаке за неделю до выборов в Европарламент.
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