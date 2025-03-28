Вернувшегося с МКС космонавта Горбунова встретили в Московской области

Российский космонавт Александр Горбунов, вернувшийся 19 марта на Землю с Международной космической станции (МКС), прибыл в Звездный городок Московской области, где его тепло встретили близкие, коллеги по отряду и специалисты Центра подготовки космонавтов (ЦПК).