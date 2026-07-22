В ГИБДД Петербурга предложили ввести права для самокатчиков

Решить проблему роста числа ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) можно введением удостоверений на право вождения таким транспортом с установлением соответствующей дополнительной категории.
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