Анастасия Волочкова примерилась с дочерью

48-летняя балерина Анастасия Волочкова провела выходные с дочерью, 18-летней Ариадной. Четыре года назад Ариадна покинула роскошный подмосковный дом матери, переехав к своему отцу, бизнесмену Игорю Вдовину, и его супруге, телеведущей Елене Николаевой.