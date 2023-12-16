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Тренер «Монако» Хюттер о 0:1 от «Лиона»: «Нам явно не хватало Головина в атаке. Я насчитал как минимум семь голевых моментов»

Тренер «Монако» Хюттер о 0:1 от «Лиона»: «Нам явно не хватало Головина в атаке. Я насчитал как минимум семь голевых моментов»

Главный тренер монегасков высказался после домашнего поражения в матче Лиги 1 со счетом 0:1. – Вопреки множеству моментов, что ваши подопечные создали у ворот соперника, «Лион» добивается победы… – Сегодня была сложная игра, в футболе такое случается.

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