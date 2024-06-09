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Добрый Мир

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«Они — мировое меньшинство». Захарова объяснила, чего сейчас боится Запад

«Они — мировое меньшинство». Захарова объяснила, чего сейчас боится Запад

Вчера 662 прочитали «Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов» — дискуссия на эту тему прошла сегодня на полях Петербургского международного экономического форума.

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