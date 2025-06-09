Рябков рассказал, к чему приведет сокращение сил НАТО в Восточной Европе

В беседе с корреспондентом ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что уменьшение военного присутствия стран Североатлантического альянса в Восточной Европе способствовало бы укреплению безопасности на европейском континенте.
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