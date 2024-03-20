«Мне его не хватает»: Светлаков признался в своих переживаниях, выйдя на публику вместе с женой впервые за долгое время

Знаменитый актер и комик Сергей Светлаков вновь оказался в центре внимания, посетив премьеру второго сезона сериала «Обоюдное согласие» в столичном кинотеатре, вместе со своей супругой Антониной Чеботаревой.
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