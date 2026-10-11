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Царьград

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«Химик» примет «Победу» в матче лидеров: 71 очко против 50

«Химик» примет «Победу» в матче лидеров: 71 очко против 50

Матч лидеров «Группы 4» пройдёт на дзержинском стадионе, где «Химик» с 71 очком примет идущую третьей «Победу» с 50 баллами.

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