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6th measles-related death reported amid Pennsylvania outbreak

A sixth measles-related death has been reported in Pennsylvania, where health officials have been battling an outbreak of the highly contagious but vaccine-preventable disease.

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