Спасибо за работу, Михаил Алексеевич

Михаил Мартинович покинул пост главного тренера ФК ´Белшина´ по соглашению сторон. Благодарим Михаила Алексеевича за проделанную работу и время, проведенное в клубе, искренне желаем успехов в дальнейшей тренерской карьере.
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