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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Поздравляем дорогого мужа и папу, а также всех причастных с Днём

Поздравляем дорогого мужа и папу, а также всех причастных с Днём воздушно-десантных войск! В этот день хочется пожелать здоровья, сил и удачи всем десантникам.

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