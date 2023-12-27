Внутреннее СВО началось: Теперь за мерзости придется платить

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Наш народ креативный и талантливый)))
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4 час.
В
Валерий
50 летняя женщина из Закарпатья (Мукачево), с понятной рваческой психологией укров мягко говоря, на старости лет решила вспомнить бурную молодость
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55 мин.
Людмила Фирстова
Ей не 50 лет...побольше  60...
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20 мин.

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