Голая вечеринка не прошла даром для многих артистов: их сущность стала видна всей общественности.
Внутреннее СВО началось: Теперь за мерзости придется платить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Фирстова
Наш народ креативный и талантливый)))
Ответить
4 час.
В
Валерий
50 летняя женщина из Закарпатья (Мукачево), с понятной рваческой психологией укров мягко говоря, на старости лет решила вспомнить бурную молодость
Ответить
55 мин.
Людмила Фирстова
Ей не 50 лет...побольше 60...
Ответить
20 мин.
Свежие комментарии