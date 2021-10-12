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Иностранцы поверили в Россию: за неделю вложили полугодовой максимум

Иностранцы поверили в Россию: за неделю вложили полугодовой максимум

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Ирина Бадмаева. За первые дни октября зарубежные инвесторы вложили в отечественные компании 130 миллионов долларов — максимум с конца марта.

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