Иностранцы поверили в Россию: за неделю вложили полугодовой максимум

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Ирина Бадмаева. За первые дни октября зарубежные инвесторы вложили в отечественные компании 130 миллионов долларов — максимум с конца марта.
Популярные статьи
- Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа из-за задранных Россией цен
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
Свежие комментарии