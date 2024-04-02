Руководитель кружка филиала «Кентавра» в Северном даст концерт со своей группой

Руководитель музыкального кружка спортивно-досугового центра «Кентавр» филиал «Норд» Александр Калыгин прославился не только как наставник, но и как основатель и бессменный лидер музыкальной группы «Девятая линия».
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