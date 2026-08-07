Детям могут перекрыть вход в соцсети: в России готовят новые правила для SIM-карт

Детям могут закрыть доступ к регистрации в соцсетях и мессенджерах через SIM-карты В России могут появиться специальные «детские» SIM-карты, которые ограничат возможности несовершеннолетних пользователей в интернете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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