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ВК Пресс

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Детям могут перекрыть вход в соцсети: в России готовят новые правила для SIM-карт

Детям могут перекрыть вход в соцсети: в России готовят новые правила для SIM-карт

Детям могут закрыть доступ к регистрации в соцсетях и мессенджерах через SIM-карты В России могут появиться специальные «детские» SIM-карты, которые ограничат возможности несовершеннолетних пользователей в интернете.

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