Заподозренная в сговоре брянская компания получила 1,4 млрд на госконтрактах

Ранее одна из последних работ компании на площади Ленина вызывала вопросы у надзорных органов.Федеральная антимонопольная служба начала расследование в отношении комитета ЖКХ Брянска и подрядчика «СтройсервисТрейд».
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