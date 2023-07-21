Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

108 подписчиков

Мбаппе выставлен на трансфер. «ПСЖ» может отстранить Килиана до осени, если он не уйдет сейчас или не продлит контракт

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, в клубе чувствуют, что форвард намерен уйти бесплатно в 2024 году, и потому выставили его на трансфер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх