Politico: Глава Офиса Ермак заявил о невозможности переговоров Зеленского и Путина сегодня

На данное время, никакие, и даже гипотетические переговоры Москвы и Киева априори невозможны, об этом рассказал журналистам издания Politico, возглавляющий Офис президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
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