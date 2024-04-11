Глава Чукотки: спасенная оленеводами девочка найдена мертвой

На Чукотке поисковики обнаружили тело девочки, которую накануне спасли местные оленеводы после того, как она провалилась под лед с родителями на снегоходе, сообщил губернатор Владислав Кузнецов в своем телеграм-канале.
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