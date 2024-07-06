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Свежие комментарии

Формула успеха от ведущего мастера сцены театра драмы и комедии Александра Парфеновича.

Формула успеха от ведущего мастера сцены театра драмы и комедии Александра Парфеновича.

4 июля в рамках республиканской информационно-просветительской акции ´Шаг к успеху´ формулой успеха и личных побед с учащимися и воспитанниками оздоровительного лагеря с дневным пребыванием ´Улыбка´ учреждения образования поделился заслуженный артист Республики Беларусь, ´Почетный гражданин города Бобруйска´, член Белорусского союза театральных дея .

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