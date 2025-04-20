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Консейсау про 0:1 с «Аталантой»: «Милану» не хватило агрессии, особенно тем, кто вышел на замену. Соперник забил при первой же возможности»

В 32-м туре Серии А «россонери» уступили со счетом 0:1. Команда выиграла лишь 1 из 5 последних матчей и занимает 9-е место в Серии А.

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