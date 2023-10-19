Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Тульский десант показал, как работает по боевикам с «Ноны» в районе Клещеевки

Тульский десант показал, как работает по боевикам с «Ноны» в районе Клещеевки

Артиллерийские подразделения 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 «Нона» Тульского соединения Воздушно-десантных войск продолжают выполнять задачи по уничтожению живой силы и техники вооруженных формирований украинских националистов на Артемовском направлении в районе Клещеевки.

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