Любопытно, однако

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"А ты почему не на фронте?"

"А ты почему не на фронте?"

Якеменко Хотелось бы ещё раз поговорить по поводу очень широко применяемого сегодня аргумента «патриотической» гопотой против своих противников «А ты почему не на фронте?" «А ты это из окопа говоришь/пишешь?» Им кажется, что это вопрос, убивающий наповал и любая попытка ответить на него лишь усиливает ошеломляющий эффект и оставляет в бесспорном выигрыше вопрошающего.

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Комментарии
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Игорь Василевский
ЦИПСОшник. Оно и видно. Или один из стаи любителейжелтых резиновых уточек
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16 час.
ГМ
Георгий Михалев
Засланный казачек писал.
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11 час.
Олег Маркушев
Только не патриоты задают этот вопрос,а наоборот.Именно наша пятая колонна,так называемые несогласные и оппозиционеры .Те кто искренне желают России и россиянам зла.Это вражины внутри страны.Это та мразь,которая вылезет на ружу при любом шухере.
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2 час.

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