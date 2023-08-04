Якеменко Хотелось бы ещё раз поговорить по поводу очень широко применяемого сегодня аргумента «патриотической» гопотой против своих противников «А ты почему не на фронте?" «А ты это из окопа говоришь/пишешь?» Им кажется, что это вопрос, убивающий наповал и любая попытка ответить на него лишь усиливает ошеломляющий эффект и оставляет в бесспорном выигрыше вопрошающего.
"А ты почему не на фронте?"
Комментарии
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Игорь Василевский
ЦИПСОшник. Оно и видно. Или один из стаи любителейжелтых резиновых уточек
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16 час.
ГМ
Георгий Михалев
Засланный казачек писал.
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11 час.
Олег Маркушев
Только не патриоты задают этот вопрос,а наоборот.Именно наша пятая колонна,так называемые несогласные и оппозиционеры .Те кто искренне желают России и россиянам зла.Это вражины внутри страны.Это та мразь,которая вылезет на ружу при любом шухере.
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2 час.
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