Филе цыпленка под прицелом Роскачества: что обнаружили и рассекретили специалисты за качеством – это удивляет Ольга БезродняяПроверка Роскачеством брендов филе цыпленка показало, насколько безопасно его брать, рассказала о «накаченных» продуктах и контроле за качеством.
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