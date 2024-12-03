Филе цыпленка под прицелом Роскачества: что обнаружили и рассекретили специалисты за качеством – это удивляет Ольга БезродняяПроверка Роскачеством брендов филе цыпленка показало, насколько безопасно его брать, рассказала о «накаченных» продуктах и контроле за качеством.