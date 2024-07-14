Кто заказал Трампа?

Фото: AP Photo/Evan VucciЧто пишут о покушении на Трампа в СМИ и телеграм-каналах Газета «Ведомости»: Как покушение на Трампа повлияет на его шансы победить в ноябре Трампа теперь ничто не остановит, считает руководитель «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии