Легионер "Зенита" Барриос высказал слова поддержки опальному защитнику Чистякову

Колумбийский легионер петербургского "Зенита" Вильмар Барриос выразил поддержку защитнику Дмитрию Чистякову, которого руководство клуба подозревает в намеренно плохой игре в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом".
Колумбийский легионер петербургского "Зенита" Вильмар Барриос выразил поддержку защитнику Дмитрию Чистякову, которого руководство клуба подозревает в намеренно плохой игре в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом".
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