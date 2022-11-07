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Легионер "Зенита" Барриос высказал слова поддержки опальному защитнику Чистякову

Легионер "Зенита" Барриос высказал слова поддержки опальному защитнику Чистякову

Колумбийский легионер петербургского "Зенита" Вильмар Барриос выразил поддержку защитнику Дмитрию Чистякову, которого руководство клуба подозревает в намеренно плохой игре в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом".

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