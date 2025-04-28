Война на «дырчике»: насколько оправдывают себя мотоциклетные атаки ВС РФ

Как известно, с 2024 года ВС РФ использует в ходе СВО боевых мотоциклистов. Сперва задействовали мотоциклы, мопеды и даже самокаты главным образом для быстрого передвижения и доставки лёгких грузов в непосредственной близости от передовой.
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