Экс-теннисист Чесноков заявил, что Медведев находится в прекрасной форме

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что не видит ничего страшного в поражении российского теннисиста Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера в финале турнира ATP-500, который прошел в Вене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии