Место под парковку облюбовал некий Мирпочаев Акмалжон Насимжонович, который поставил свое ведро прямо на месте, где истекал кр*вью погибший от рук Шахина Аббасова, байкер Кирилл Ковалев

Интересная жизнь с Vera Star "По коридорам бегали вооруженные люди и искали русских": Актер Михаил Трухин о событиях в гостинице "Душанбе" Даже после теракта в Крокусе и громкого убийства мотоциклиста в Люблино, мигранты продолжают вести себя крайне нагло, и уж тем более, как многие надеялись, не стали массово покидать Россию, а спокойно продолжают себя чувствовать хозяевами в нашей стране.