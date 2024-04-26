Место под парковку облюбовал некий Мирпочаев Акмалжон Насимжонович, который поставил свое ведро прямо на месте, где истекал кр*вью погибший от рук Шахина Аббасова, байкер Кирилл Ковалев

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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star
что же мы все на ребят СВО все вопросы,а сами как?
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11 час.
лл
лина любимцева
Российские ПРОДАЖНЫЕ ЧИНУШИ ДОВЕДУТ НАРОД!!
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10 час.
Федор Липин
Доктор есть - принятие закона о полной депортации без каких либо ограничений, потому как снова найдут лазейки в законах, ну и тюремные нары для чиновников, не выполняющих этот закон!
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8 час.

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