Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

У «Арсенала» 7 побед и ничья в 8 последних матчах АПЛ

У «Арсенала» 7 побед и ничья в 8 последних матчах АПЛ

«Арсенал» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 8 матчей. У команды тренера Микеля Артеты 7 побед и ничья в 8 последних встречах Премьер-лиги.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх