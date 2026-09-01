Глава киевского режима фактически пригрозил террористическими атаками на гражданскую авиацию, осуществляющую рейсы в Россию и над её территорией.
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Может уже пора как в той поговорке: "Нет вонючего тела, нет дела!"