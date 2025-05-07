Как снимали фильм "Утомленные солнцем": 18 интересных фактов о фильме

31 год назад на экранах вышел фильм Никиты Михалкова "Утомленные солнцем", который не только стал хитом среди зрителей и критиков, но и заработал огромное множество наград, включая самую престижную кинопремию "Оскар".
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