Лекарства и вкусная еда. Хранение продуктов и обработка материалов. Торговля и промышленность. Вещь, изменившая человечество, – соль.
Соль
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Лекарства и вкусная еда. Хранение продуктов и обработка материалов. Торговля и промышленность. Вещь, изменившая человечество, – соль.
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