Москва отвергла план США по урегулированию конфликта, выдвинув новые условия

На полях встречи министров финансов стран G20 состоялся контакт между министром финансов России Антоном Силуановым и его американским коллегой Скоттом Бессентом, в ходе которого обсуждались возможные пути урегулирования конфликта на Украине.
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