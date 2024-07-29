Итальянская "Тропа любви" вновь открыта: туристов ждет "самая романтическая прогулка в мире"

"Тропа любви" в итальянском Чикве-Терре вновь открылась для туристов после ремонта. Идиллический маршрут не был доступен с 2012 года из-за оползня После 12 лет ожидания знаменитая Via dell’Amore ("Тропа любви") в Италии вновь открылась для туристов.