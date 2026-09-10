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Нижегородская правда

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Первый фестиваль «Семейный навигатор» объединил почти 270 нижегородцев

Первый фестиваль «Семейный навигатор» объединил почти 270 нижегородцев

Почти 270 участников собрал первый региональный фестиваль родительских советов «Семейный навигатор», который состоялся 9 сентября в нижегородском парке «Швейцария».

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