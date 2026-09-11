Экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».
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