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Закон, порядок, государство

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В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, уличенной в организации и вовлечении в занятие проституцией

Следователем следственной части СУ УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 11 соучастников, обвиняемых в организации занятия проституцией и вовлечении девушек в эту противозаконную деятельность, которую фигуранты маскировали под массажные салоны.

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