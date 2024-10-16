В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, уличенной в организации и вовлечении в занятие проституцией

Следователем следственной части СУ УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 11 соучастников, обвиняемых в организации занятия проституцией и вовлечении девушек в эту противозаконную деятельность, которую фигуранты маскировали под массажные салоны.
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